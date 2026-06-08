Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 8 червня:

Вчора ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Внаслідок атаки в Баштанському районі пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства, виникла пожежа, яка була ліквідована рятувальниками. Постраждалих немає.

Баштанський район

Учора ворог атакував ударним дроном типу «Молнія» Снігурівську громаду. Внаслідок чого пошкоджено місцевий будинок культури. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Уночі ворог атакував ударним дроном типу «Молнія» Куцурубську громаду. Постраждалих немає.