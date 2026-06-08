Візит російського олігарха Романа Абрамовича в Київ був ініційований керівництвом РФ.

Про це РБК-Україна розповіло поінформоване джерело.

Росіяни відправили Абрамовича до президента Володимира Зеленського, щоб він безпосередньо дізнався позицію України і передав це в Москву.

“Вони наче мають сумніви, що деякі партнери кажуть їм і нам одне й те саме, зокрема американці. Тож було заявлено, шо вони хочуть почути нашу позицію безпосередньо”, – пояснило джерело.

Коли Абрамович приїхав до Зеленського, то отримав пояснення, як Україна бачить завершення війни, зазначив співрозмовник РБК-Україна. Найкращий шлях – особиста зустріч Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

“Як бачимо, на обидва варіанти, непублічної і публічної пропозиції, відповідь одна – Путін хоче воювати далі. У нас немає проблем використовувати будь-які канали, які можуть спрацювати. Але Путін хоче воювати – і все”, – резюмувало джерело.