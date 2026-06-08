Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.2026 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 374 950 (+1330) осіб
танків – 11 997 (+8) од.
бойових броньованих машин – 24 705 (+5) од.
артилерійських систем – 43 564 (+85) од.
РСЗВ – 1 847 (+3) од.
засоби ППО – 1 409 (+2) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 607 (+12) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 336 224 (+2161) од.
крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
кораблі/катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільної техніки та автоцистерн – 104 414 (+363) од.
спеціальна техніка – 4 259 (+2) од.
Дані уточнюються.