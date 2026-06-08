Велика Британія, Німеччина та Франція підтвердили свою непохитну підтримку України та обговорили з українським лідером її конкретні форми, та необхідність припинення вогню по лінії зіткнення із подальшим наданням Україні гарантій безпеки.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів Франції, Великої Британії, Німеччини та України за результатами їх зустрічі в Лондоні 7 червня, яка є в розпорядженні Укрінформу.

Керівники 4 держав наголосили, що Європа відіграє важливу роль у будь-якому врегулюванні, будучи непохитним прихильником України. Вони чітко заявили, що всі зусилля повинні проводитися у найтіснішій співпраці з Україною, ширшими європейськими партнерами та США.

Під час переговорів вони обговорили умови, які мають бути виконані для справедливого та тривалого миру.

По-перше, це припинення бойових дій; політики закликали Володимира Путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню.

По-друге, поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою для переговорів; міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, а суверенне право України обирати власні механізми безпеки та альянси має бути повністю дотримане.

По-третє, Україна повинна мати надійні та юридично обов’язкові гарантії безпеки після набрання чинності припинення вогню, спираючись на зобов’язання, взяті в Берліні в грудні 2025 року та Парижі в січні 2026 року. «Це включає розгортання Багатонаціональних сил – Україна», – підкреслюється в документі.

По-четверте, російські активи залишатимуться женими», «доки Росія не припинить свою агресивну війну та не компенсує Україні збитки, завдані війною».

По-п’яте, європейські безпекові інтереси повинні бути захищені в будь-якій угоді. Елементи будь-яких переговорів, пов’язаних з ЄС та НАТО, потребуватимуть згоди ЄС та його держав-членів і союзників НАТО відповідно.

Лідери високо оцінили заклик президента Зеленського до припинення війни, узгодженої дипломатичним шляхом, як зазначено в його листі до очільника Російської Федерації від 4 червня 2026 року. Вони підтримали пропозицію про прямий діалог між Україною та Росією – за активної участі США та Європи – для досягнення припинення вогню та підтримки подальших переговорів.

Політики також обговорили, як використати майбутній саміт G7 в Евіані, наступну зустріч Коаліції охочих і саміт НАТО в Анкарі для найкращої координації подальшої підтримки України на основі її пріоритетних потреб, включаючи подальший тиск на воєнну економіку Росії та посилення обіцянок військової та оборонної підтримки України на саміті НАТО.

«Лідери підкреслили нагальну необхідність збільшення виробництва ракет-перехоплювачів та спільної розробки протиракетної оборони та засобів глибокого удару, а також підтримки майбутньої стійкості Збройних Сил України», – йдеться у документі.