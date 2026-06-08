Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News заявив, що російський диктатор володимир путін має відповісти на його відкритий лист, щоб збільшити шанси на припинення вогню в Україні. Про це повідомляє УНН.

За словами глави держави, лист, надісланий путіну, був одним з небагатьох способів, за допомогою яких дві країни могли б зв’язатися одна з одною, адже російське суспільство “живе у якомусь фантастичному світі, де вони нікого не атакували, де це не їхня агресивна війна”.

Ось чому для мене дуже важливо відкрито розповісти, де ми перебуваємо. Вони відключають інтернет та багато іншого. У нас не так багато можливостей подати сигнали цій країні – сказав Зеленський.

Крім того, він прокоментував слова путіна про “хамський характер” листа.

Ви не читали першої версії! – зазначив Президент.

Він повторив, що готовий зустрітися з російським диктатором, якщо той хоче зупинити конфлікт.