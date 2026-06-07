Іран запустив дві балістичні ракети по півночі Ізраїлю – їх перехопили засоби протиповітряної оборони. Це перший напад Ірану на Ізраїль з моменту набрання чинності припинення вогню 8 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel

За даними ЦАХАЛу, нещодавно дві балістичні ракети, запущені Іраном по півночі Ізраїлю, були успішно перехоплені засобами протиповітряної оборони. Повідомлень про постраждалих чи руйнування внаслідок нападу немає.

Це перший напад Ірану на Ізраїль з моменту набрання чинності припинення вогню 8 квітня. Понад два місяці між країнами зберігалася відносна тиша.