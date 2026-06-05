Розпочалася 1563-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 273 бойових зіткнення.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 05.06.2026, передає Інше ТВ.

За уточненою інформацією вчора противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів-камікадзе та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 – із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, два пункти управління та три артилерійські засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення, агресор завдав 6 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБ, здійснив 89 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів біля Стариці, Лиману, Одрадного та в напрямку Ізбицького, Охрімівки, Колодязного.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили шість спроб ворога просунутися вперед: в районі Новоплатонівки та в бік Куп’янська, Ківшарівки, Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог 26 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новоселівки, Дробишевого, Зарічного, Діброви, Озерного та в бік Шийківки, Лиману.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 13 разів, поблизу Закітного, Калеників, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку ворог здійснив дві марні спроби витіснити наших захисників із займаних позицій в районі населеного пункту Федорівка Друга та в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 19 атак, поблизу населених пунктів Іванопілля, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр та в напрямку Костянтинівки, Степанівки, Вільного, Нового Шахового.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та у бік населених пунктів Вільне, Дорожнє, Шевченко, Білицьке, Новоолександрівка, Родинське, Олександрівка, Сергіївка, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував 10 разів, у районах Січневого, Вороного, Тернового та Вербового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 37 атак у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Варварівка, Святопетрівка, Залізничне та у бік Привілля, Різдвянка, Воздвижівка, Нового Запоріжжя, Косівцевого, Цвіткового, Староукраїнки, Криничного, Гуляйпільського, Чарівного.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Степногірськ.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві наступальні дії у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 1550 російських загарбників. Всі втрати ворога