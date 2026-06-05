4 червня та в ніч проти 5 вогнеборці Миколаївщини ліквідували три пожежі.

Дві з них виникли в житловому секторі:

– у м. Миколаєві горів дах гаража на території приватного домоволодіння. Площа горіння склала 30 кв. м;

– у м. Південноукраїнськ Вознесенського району зайнялись речі домашнього вжитку в трикімнатній квартирі на восьмому поверсі 14-ти поверхового житлового будинку. Пожежу ліквідували на площі 30 кв. м.

Ще одна пожежа — займання побутових речей у металевому вагончику на відкритій території у с. Галицинове Галицинівської громади Миколаївського району. Тут площа горіння склала 5 кв. м.

Від ДСНС на гасіння пожеж за добу залучались 12 співробітників, 3 спецавтомобіля. Допомагали вогнеборці Галицинівського загону місцевої пожежної охорони