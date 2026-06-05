Варто віддати Європі належне за те, що вона активізувалася, коли багато хто сумнівався в її можливості. Відколи Дональд Трамп скоротив американську військову допомогу Україні, Європі вдалося заповнити прогалину. Вона прискорює потік грошей та зброї на схід, одночасно посилюючи санкції проти російського агресора. Частково завдяки європейській допомозі, жахливі втрати Росії на полі бою чинять тиск на Володимира Путіна. Оскільки американські дипломатичні зусилля щодо припинення війни зазнають невдачі, деякі в Європі запитують, чи не час їм взяти на себе ініціативу та поговорити з російським лідером.

Про це пише The Economist.

Цей час може настати, але ще ні. Більш нагальне питання для Європи стосується її стосунків з країною, яка перетворилася з підопічного Заходу на ключового партнера з безпеки. Загартована в боях армія України досягає успіхів, а її інноваційна оборонна промисловість зростає. Якщо Європа хоче захищати свої кордони та позбутися залежності від трансатлантичної допомоги, їй потрібна Україна так само сильно, як і навпаки. Пріоритетом Європи має бути повне прийняття України, і швидко.

Для самої України мета давно зрозуміла: повноцінне членство в ЄС, щоб зміцнити зв’язки із Заходом і компенсувати території, втрачені Росією. Через чотири роки після прийняття України як кандидата на членство, цього місяця ЄС, як очікується, відкриє перший переговорний «кластер», що охоплюватиме такі теми, як демократія та верховенство права. Дехто в Києві сподівається, що повноцінне членство може відбутися вже наступного року. Однак у ЄС навіть ентузіасти сумніваються, що це може статися протягом десятиліття. Розрив в очікуваннях між двома сторонами є небезпечним.

Певна відповідальність за це лежить на Володимирі Зеленському, президенті України. Він повинен зробити більше для зміцнення внутрішніх, незалежних інституцій, і особливо для боротьби з корупцією. Він повинен бути більш відкритим до креативних способів для України зробити ранні кроки в союзі. Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, нещодавно запропонував «асоційоване членство» з обмеженим правом голосу як проміжний пункт до повноцінного вступу. Пан Зеленський поспішно відкинув це.

Але важливіше завдання лягає на європейців. Занадто багато хто досі розглядає Україну як своєрідну благодійну справу. Насправді Європа має багато чого навчитися у досягнень України, особливо в технології, виробництві та розгортанні безпілотників. Європейські армії можуть зміцнити власну безпеку, інвестуючи в свого сусіда. Міністр оборони Швеції каже, що випробування систем озброєння в Україні приносить інновації за тижні або місяці, тоді як це робити вдома займає роки або десятиліття.

Деякі європейці хвилюються через те, що вони не поспішають. Вони говорять про ризики, пов’язані з поспіхом залученням великої, бідної, інституційно слабкої країни до свого союзу. Ці побоювання не є безпідставними, але вони не враховують ширшу картину: Європа повинна діяти швидко, щоб отримати більше жорсткої сили, необхідної для захисту себе у дедалі ворожішому світі. Залучення України до обіймів Європи – це засіб протистояння очевидній регіональній загрозі – Росії. Розширення – це не просто бюрократичний процес. Це геополітичний інструмент для континенту, який виглядає вразливим серед більш хижих великих держав.

Інші ідеї, такі як Європейська Рада Безпеки, до якої може входити Велика Британія, можуть допомогти швидше формалізувати партнерство з Україною у сфері безпеки. Але пріоритетом має бути пришвидшення процесу вступу України до ЄС. ЄС має розпочати розробку договору про вступ зараз, як знак намірів для змученого війною народу України, а також для інвесторів, які фінансуватимуть її післявоєнну відбудову. Натомість Україна має бути відкритою до затримки субсидій або прав на свободу пересування, щоб Європі було легше знайти одностайність.

Альтернатива похмура. Опитування показують, що деякі молоді українці незадоволені членством у ЄС. Це має викликати тривогу. Що гірше: впустити бідну, частково захоплену Україну до клубу, чи залишити озлоблену, але могутню країну поза ним?