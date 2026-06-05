Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.2026 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 370 890 (+1550) осіб
танків – 11 980 (+2) од.
бойових броньованих машин – 24 684 (+8) од.
артилерійських систем – 43 315 (+68) од.
РСЗВ – 1 832 (+2) од.
засоби ППО – 1 404 (+1) од.
літаків– 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 576 (+14) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 329 772 (+2046) од.
крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
кораблі/катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільної техніки та автоцистерн – 103 300 (+329) од.
спеціальна техніка – 4 250 (+2) од.
Дані уточнюються.