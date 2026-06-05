Відкритий лист Президента України Володимира Зеленського буде поширений офіційно в ООН, а також в ОБСЄ та в Раді Європи. Про це повідомив у коментарі журналістам у четвер речник МЗС України Георгій Тихий, пише УНН.

На доручення міністра, відкритий лист Президента буде поширений офіційно в ООН у Нью-Йорку — Генеральному секретарю та всім державам-членам, а також в ОБСЄ у Відні та в Раді Європи в Страсбурзі – повідомив Тихий.

Як повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, Україна офіційно передає відкритий лист Президента України Володимира Зеленського російському диктатору володимиру путіну через дипломатичні канали.