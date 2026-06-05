Президент США Дональд Трамп з оптимізмом відреагував на ініціативу Президента України Володимира Зеленського щодо можливої зустрічі з російським диктатором володимиром путіним. Про це повідомляє УНН.

Відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі, Трамп зазначив, що радіє з приводу того, що “вони, можливо, говорять про зустріч”.

Я думаю, що ми мали до цього багато спільного. … Я думаю, було б чудово, якби вони зустрілися. Вони повинні це зробити. Завершіть це – сказав глава Білого дому.

Він назвав Зеленського та путіна “хорошими людьми, які мають піти на компроміси, щоб кожного місяця на фронті не гинуло до 45 тисяч людей”.