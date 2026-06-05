Контрольована республіканцями Палата представників у четвер ухвалила законопроєкт, який передбачає фінансування військової допомоги Україні та санкції проти Росії. Це значною мірою символічний крок, але він водночас показує, що частина республіканців готова йти проти президента Трампа у питаннях зовнішньої політики.

Про це повідомляє The Hill.

Вісімнадцять республіканців і незалежний конгресмен Кевін Кайлі з Каліфорнії приєдналися до демократів і підтримали ініціативу.

Її винесли на голосування через discharge petition — процедурний механізм, який дозволяє поставити законопроєкт на розгляд Палати в обхід керівництва.

Остаточний результат голосування — 226 проти 195.

Ініціатором був конгресмен Грегорі Мікс, демократ із Нью-Йорка, старший представник демократів у Комітеті Палати представників із закордонних справ.

Він закликав Конгрес підтримати «хоробрих українців, які борються за своє майбутнє, надати їм зброю, необхідну для самооборони, змусити Кремль заплатити за цей аморальний конфлікт і притягнути Росію до відповідальності за її воєнні злочини».

Кайлі поставив свій підпис під discharge petition у травні, ставши 218-м членом Палати, чий підпис був потрібен, щоб винести питання на голосування. У середу шестеро республіканців, Кайлі та демократи забезпечили достатню кількість голосів для просування цієї петиції, що й відкрило шлях до голосування щодо України в четвер.

Мікс подякував Кайлі та Браяну Фіцпатріку за те, що вони «сміливо» поставили свої підписи під документом.

Законопроєкт передбачає:

підтримку США у відбудові України,

протидію шкідливому російському впливу,

нові санкції проти Росії,

додаткову безпекову допомогу країнам Балтії,

а також кредити для України в межах іноземного військового фінансування на закупівлю зброї.

Це лише частина передбачених ним положень.

Однак малоймовірно, що цей законопроєкт розгляне контрольований республіканцями Сенат, де лідер більшості Джон Тун, республіканець із Південної Дакоти, рідко відходить від лінії президента.

Показово, наскільки ослабла республіканська підтримка України: кількість республіканців, які підтримали це голосування, значно менша за 101 представника партії, який у квітні 2024 року голосував за додаткову допомогу Україні.

У Палаті представників республіканці, які виступали проти ініціативи, вказували на застарілі формулювання в тексті законопроєкту й називали його «партійним політичним сигналом», покликаним перетворити Україну на тему, що розколює республіканців.

В електронному листі до республіканців Палати представників голова Комітету із закордонних справ Браян Маст, республіканець із Флориди, розкритикував демократів за обхід звичайної комітетської процедури й заявив, що вони звужують простір для дій президента Трампа в його спробах бути посередником у завершенні війни Росії проти України.

Мікс, натомість, наполягав, що найкращий спосіб завершити війну — підтримати Україну й поставити Росію в таке становище, коли вона буде змушена вести переговори з менш вигідної позиції. Він звинуватив президента й республіканське керівництво в тому, що вони послаблюють позиції України, стримуючи підтримку та блокуючи санкції проти Росії.

«Цей законопроєкт мав пройти звичайну процедуру, але, на жаль, мої прохання провести законопроєкти щодо росії у звичайному порядку регулярно відхиляли. Республіканське керівництво виступило проти цього законопроєкту й неодноразово блокувало двопартійні зусилля, спрямовані на притягнення росії до відповідальності», — сказав Мікс у Палаті представників.

Координатор республіканської більшості в Палаті представників Стів Скаліз із Луїзіани заявив, що це голосування підриває переговори між Конгресом і Білим домом щодо двопартійного санкційного законопроєкту проти росії.

«Discharge petition «ігнорує справді конструктивні двопартійні переговори, які зараз тривають і мають на меті запровадити жорсткіші санкції проти Росії. Саме на цьому ми й зосереджені», — сказав Скаліз журналістам у середу.

Сенатори Ліндсі Грем, республіканець із Південної Кароліни, та Річард Блументаль, демократ із Коннектикуту, подали двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції проти Росії та високі мита для країн, що купують російську нафту.

Однак він не просунувся з моменту внесення у квітні 2025 року. Республіканці й демократи досі сперечаються щодо формулювань.