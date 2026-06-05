Президент Румунії Нікушор Дан призначив прем’єр-міністром країни свого колишнього радника, депутата Європарламенту Еуджена Томака, Про це повідомляє Digi24, інформує УНН.

Зазначається, що кандидатуру Томака було висунуто майже через місяць після відставки попереднього кабінету міністрів під керівництвом Іліє Болояна через напруженість всередині керівної коаліції.

Дан зазначив, що головними завданнями нового прем’єра стануть збереження прозахідного курсу Румунії, забезпечення фінансової стабільності, завершення програм фінансування PNRR до кінця серпня, а також боротьба з корупцією та цифровізація.

Я обрав людину, незалежну від партій, але таку, що має необхідний досвід для обговорення з партіями, оскільки для цього потрібен консенсус і політичний досвід. Я очікую такої самої відповідальності від політичних партій – сказав Дан.

У свою чергу Томак повідомив, що представить румунському парламенту команду фахівців – технічний, а не політичний уряд.

Ми будемо дотримуватися окресленого напрямку приналежності до європейської родини, зміцнення стратегічного партнерства зі США, наших трансатлантичних відносин загалом, причому наша роль у НАТО є пріоритетом – заявив новопризначений глава румунського уряду.

Додамо, що Еуджен Томак матиме 10 днів, щоб сформувати новий кабінет і переконати парламентські партії надати йому вотум довіри.