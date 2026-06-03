Давно відомо, що якщо голуба відвезти за багато кілометрів від дому, він усе одно знаходить дорогу назад. Уміння цих птахів орієнтуватись у просторі вивчають багато десятиліть.

Дослідники з’ясували, що голуби орієнтуються на сонце, а в похмуру погоду використовують для навігації магнітне поле землі. Раніше науковці вважали, що за його сприйняття відповідає голубиний дзьоб, але гіпотеза не підтвердилася.

Як повідомляє телеканал NTD, зараз німецькі дослідники висувають нову теорію. На їхню думку, голуби сприймають магнітні поля печінкою, а саме макрофагами. Вони захищають живий організм від патогенів, а також поглинають залишки загиблих клітин, тому накопичують залізо.

У печінці голубів виявили макрофаги, які буквально переповнені наночастинками оксиду заліза. На думку науковців, вони надають клітинам здатність відчувати магнітне поле. Незвичайно те, що раніше макрофаги не вважалися сенсорними клітинами.

«Ми навіть установили, що ці макрофаги тісно пов’язані з нервовими волокнами, які іннервують печінку. Таким чином, вони стають дуже ймовірними кандидатами на роль передавачів інформації – або через прямий контакт між клітинами, або шляхом виділення певних сигнальних молекул», – каже Клівія Лісовські, імунолог.

Щоби перевірити це, провели експеримент з поштовими голубами. Їх навчили повертатися у вольєр з різних місць, розташованих на відстані понад 20 кілометрів. Потім науковці видалили макрофаги і знову випустили птахів. У сонячну погоду голуби, як і раніше, знаходили дорогу додому, але в похмурі дні втрачали орієнтацію в просторі.

«У звичайних умовах сприйняття магнітного поля їм не потрібне. Але якщо небо затягнуте хмарами, воно стає необхідним», зазначив Мартін Вікельскі, дослідник.

Науковці вважають, що сигнали від макрофагів надходять у головний мозок, і голуб розуміє, куди летіти. Утім, як саме передаються сигнали, поки що невідомо. Проте сам механізм цього процесу здається дослідникам цілком правдоподібним.

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