Французька банківська група Crédit Agricole продовжує зміцнювати свої позиції на українському ринку. 11 березня 2026 року її українська дочірня структура Crédit Agricole Ukraine повідомила про підписання угоди щодо придбання до 100% акцій Банку Львів — українського банку, який спеціалізується на обслуговуванні малого та середнього бізнесу. Угода ще потребує погодження Національного банку України та Антимонопольного комітету України. Очікується, що процес буде завершено до середини 2026 року, пише RFI Українською.

Для Crédit Agricole придбання Банку Львів означає не лише розширення клієнтської бази, але й зміцнення присутності в одному з найбільш економічно активних регіонів країни.

Банк Львів має головний офіс у Львові та традиційно орієнтується на кредитування малого і середнього бізнесу. Серед його клієнтів — понад 37 тисяч фізичних осіб та понад 8,4 тисячі підприємств, включно з аграрними компаніями. Банк активно працює у західних областях України та фінансує проєкти розвитку бізнесу, поповнення обігового капіталу, енергоефективності та модернізації виробництва.

Для французької групи ця угода дозволяє посилити свої позиції саме у двох ключових сегментах української економіки — агробізнесі та малому й середньому підприємництві.

У контексті війни угода привертає увагу не лише банківського сектору.

Останніми роками міжнародні компанії переважно концентрувалися на гуманітарній допомозі, технічній підтримці або окремих проєктах відновлення інфраструктури. Придбання українського банку великим європейським фінансовим гравцем демонструє інший формат участі — довгострокову інвестицію в економіку країни.

У своєму повідомленні Crédit Agricole зазначає, що придбання Банку Львів відповідає стратегії підтримки української економіки у довгостроковій перспективі та прагненню відігравати важливу роль у процесі майбутньої відбудови країни.

Фактично йдеться про одну з найбільших інвестицій французького банківського сектору в Україні з початку повномасштабної війни.

Crédit Agricole працює в Україні понад тридцять років і належить до небагатьох великих західноєвропейських банківських груп, які не залишили український ринок після початку повномасштабного вторгнення.

Сьогодні Crédit Agricole Ukraine є стовідсотковою дочірньою компанією Crédit Agricole S.A. Банк має головний офіс у Києві, 137 відділень по всій країні, понад 2200 працівників та обслуговує близько 380 тисяч клієнтів. Основними напрямками діяльності залишаються корпоративний сектор, агробізнес, фінансування автомобільного ринку та роздрібні банківські послуги.

Після завершення угоди французька група зможе суттєво посилити свою присутність у західних регіонах України, які останніми роками стали одним із центрів релокації бізнесу та інвестицій.

Оголошення про придбання Банку Львів збігається з активізацією французької участі у програмах відновлення України.

Протягом останнього року Французьке агентство розвитку (AFD) запустило перші інфраструктурні проєкти в українських містах, а французький уряд розширив механізми підтримки компаній, які працюють на українському ринку.

На цьому тлі рішення Crédit Agricole можна розглядати як частину ширшої тенденції. Французький бізнес поступово переходить від гуманітарної підтримки та експортних контрактів до довгострокової присутності в українській економіці.

Для України це означає не лише залучення капіталу, але й інтеграцію до європейських фінансових мереж, які можуть відіграти важливу роль у фінансуванні відбудови, модернізації підприємств та розвитку малого бізнесу в наступні роки.

У разі завершення угоди Crédit Agricole стане одним із найбільших іноземних банківських гравців в Україні, а сама операція може стати показовим прикладом того, як міжнародні фінансові групи оцінюють довгострокові перспективи українського ринку попри безпекові ризики, що залишаються.

Як повідомляло Інше ТВ, у лютому 2026 року стало відомо, що велика французька група Credit Agricole, яка вже має в Україні доньку-середнячка — Креді Агріколь Банк (11-те місце за розміром активів із 60 банків), купує ще одну фінустанову — банк “Львів”.