Ці удари президент Зеленський прокоментував у соцмережах.

-Є хороші результати наших далекобійних санкцій від воїнів СБУ, СБС, ССО, ГУР та ДПСУ. Цієї ночі було уражено важливі об’єкти на території Росії.

Серед них – Петербурзький нафтовий термінал. Від нашого державного кордону України до цього обʼєкта російської нафтової галузі, яка працює на війну, близько 1100 кілометрів. Також досягнуто і суто військових цілей на Кронштадтській базі.

Ще одна ціль – підприємство в Тамбовському регіоні, яке залучене у виробництві російської зброї. Відстань від лінії фронту – майже 600 кілометрів.

Дякую нашим воїнам за влучність. Український план далекобійних санкцій виконується саме так, як це і потрібно для наближення миру. Слава Україні!