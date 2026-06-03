У січні – травні 2026 року 42 платниками (юридичними особами) та 3 платниками (фізичними особами) задекларовано до відшкодування ПДВ на рахунки платників у банку у розмірі 400 млн гривень.

У результаті перевірочних заходів за 5 місяців поточного року, з урахуванням попередніх періодів, 44 суб’єктам господарювання Миколаївщини (юридичним особам) відшкодовано податку на додану вартість у сумі 433,5 млн грн, 2 платникам (юридичним особам) відшкодовано пеню у розмірі 531,8 тис. гривень.

Залишок невідшкодованих сум ПДВ на розрахунковий рахунок, з урахуванням попередніх періодів, станом на 01.06.2026 згідно з Реєстром заяв про повернення сум бюджетного відшкодування складає 125,1 млн гривень.

Сьогодні процедура відшкодування ПДВ прозора і платники вчасно отримують кошти, перевірки проводяться лише у разі виявлення системою підозрілих операцій, реальність яких потребує підтвердження, – стверджують фахівці Головного управління ДПС у Миколаївській області. Ми здійснюємо перевірки лише у випадках, коли необхідно пересвідчитися, що дані податкових накладних у податкових деклараціях відповідають фактичному стану справ. ДПС не може і не буде ігнорувати ризики ухилення від оподаткування.

Нагадуємо платникам податків, що право на бюджетне відшкодування мають усі платники податку на додану вартість незалежно від терміну реєстрації, у яких є в наявності правомірно сформоване від’ємне значення між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту.