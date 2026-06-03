Уражено нафтовий термінал “Санкт-Петербург”, “Мічурінський завод “Прогресс” та аеродром “Саки”. Уточнено результати влучань по НПЗ “Ильский”. Зупинено НПС “Зензеватка”

2 червня та в ніч на 3 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

Зокрема, уражено нафтовий термінал “Санкт-Петербург” (Санкт-Петербург, Ленінградська обл., рф). Підтверджено ураження цілі з подальшою пожежею на території терміналу.

Нафтовий термінал є одним із найбільших перевальних комплексів нафтопродуктів на Балтійському напрямку та відіграє важливу роль у забезпеченні експорту й логістики паливних ресурсів російської федерації. Пропускна здатність становить 10 млн тонн на рік. Об’єкт задіяний у забезпеченні потреб військових формувань держави-агресора.

Крім того, за попередньою інформацією уражено кораблі і об’єкти інфраструктури в порту Кронштадт. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються.

Також уражено підприємство з виробництва складових частин високоточного озброєння “Мічурінський завод “Прогресс” (Мічурінськ, Тамбовська обл., рф). На території підприємства зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються.

Підприємство спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки рф, зокрема гіроскопічних приладів стабілізації, автопілотів, навігаційних курсовказівників та інших елементів пілотно-навігаційних комплексів, що застосовуються в літаках, ракетах і БпЛА окупантів.

Крім того, уражено радіотехнічну систему ближньої навігації РБСН-4Н на аеродромі “Саки” (Новофедорівка, ТОТ АР Крим).

Серед іншого, уражено склад боєприпасів та БпЛА (Галицинівка, Донецької обл.), склад паливно-мастильних матеріалів (Білолуцьк, Луганської обл.), а також командно-спостережний пункт противника (Селидове, Донецької обл.).

За результатами попередніх уражень підтверджено пошкодження 2 червня 2026 року технологічної естакади, установки первинної переробки нафти АВТ та двох резервуарів РВС-5000 на НПЗ “Ильский” (Краснодарський край, рф) .

Також підтверджено зупинку перекачування нафти на нафтоперекачувальній станції “Зензеватка” у Волгоградській області рф) внаслідок ураження 2 червня 2026 року.

Крім того, за результатами удару 30 травня 2026 року по полігону “Приморський Посад” (Приморський Посад, ТОТ Запорізької обл.) підтверджено знищення укриттів для особового складу ворога. Втрати противника склали близько 30 осіб.

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів та примушення рф до припинення збройної агресії проти України.