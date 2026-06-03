Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) припинило брати участь у підготовці частини розвідувальних оцінок, зокрема тих, що стосуються війни з Іраном, які готує Офіс директора національної розвідки (ODNI). Причиною стали суперечки щодо обміну розвідданими та розподілу повноважень між двома структурами.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією.

Внутрішня боротьба між ЦРУ та Офісом директора національної розвідки (ODNI) триває вже понад рік, порушуючи співпрацю в галузі аналізу національної безпеки, на який президенти довго покладалися для подолання складних зовнішніх викликів, повідомив американський чиновник та троє людей, безпосередньо обізнаних з цим питанням.

Джерела говорили на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні внутрішні питання.

В основі розбіжностей лежить зіткнення щодо цільової групи, створеної у квітні 2025 року Тулсі Габбард, директором національної розвідки, повідомили джерела.

ЦРУ, очолюване директором Джоном Реткліффом, стверджує, що Група ініціатив директора Габбарда діяла необачно, обходячи традиційні протоколи обміну розвідувальними даними та розсекречування, повідомили двоє джерел. Представники ODNI кажуть, що ЦРУ постійно блокувало доступ групи до розвідувальних даних.

Зрив співпраці між розвідувальними службами відбувається у небезпечний для адміністрації Трампа час, коли США втягнуті в іранський конфлікт і стикаються з викликами національній безпеці, починаючи від військової експансії Китаю і закінчуючи війною Росії проти України.

Це також свідчить про те, що реформи після 11 вересня 2001 року, які створили посаду директора національної розвідки для координації 18 розвідувальних служб США, не поклали край дисфункції.

«ODNI має бути олією в системі, яка підтримує кровотік артерій розвідувального співтовариства, яка усуває блокування», – сказала Бет Саннер, колишня заступниця директора національної розвідки під час першого терміну президента Дональда Трампа.

«Якщо ви цього не робите, то створюєте потенційну загрозу того, що агентства просто закриються, і ви налаштовуєте себе на провали розвідки».

Окрім оцінок, проведених ODNI, ЦРУ має інші шляхи для забезпечення того, щоб його розвідувальна інформація, зокрема щодо Ірану, досягала президента та інших політиків. Розвідувальна інформація є значною частиною Президентського щоденного брифінгу, суворо засекреченого щоденного збірника розвідувальних звітів, що готуються для президента.

Минулого тижня Габбард заявила, що піде з посади головного шпигуна Трампа 30 червня, посилаючись на хворобу свого чоловіка.

У вівторок Трамп заявив, що призначає керівника Федерального агентства з фінансування житла Білла Пулта виконуючим обов’язки директора національної розвідки.

«Президент і політики продовжують отримувати найкращі розвідувальні дані та аналіз» від розвідувальних служб, сказала Олівія Коулман, речниця ODNI, додавши, що ODNI та агентства, які він контролює, «щодня спілкуються та співпрацюють з колегами з ЦРУ з усього спектру розвідувальних продуктів та операцій».

У лютому агентство Reuters повідомило, що Габбард скоротила діяльність групи та перепризначила її персонал в інші частини свого агентства на тлі пильної уваги Конгресу до її діяльності.

«За часів директора Реткліффа ЦРУ швидко перейшло до пріоритетів президента Трампа, ставши більш агресивним агентством, яке йшло на розумні ризики, щоб перехитрити наших супротивників і дати Сполученим Штатам вирішальну перевагу», – сказала директор ЦРУ зі зв’язків з громадськістю Ліз Лайонс.

Речник Білого дому Девіс Інгл заявив, що «зовнішня політика миру через силу» Трампа – це перевірений підхід, який забезпечує безпеку Америки та стримує глобальні загрози, а зусилля ЗМІ посіяти внутрішній розкол зазнають невдачі.

«Президент Трамп повністю довіряє всій своїй винятковій команді національної безпеки», – сказав Інгл.

МЕНШЕ СПІВПРАЦІ ЩОДО ОЦІНОК РОЗВІДКИ

Крок ЦРУ щодо значного скорочення свого внеску в оцінки, що проводяться офісом Габбарда, є одним із найсерйозніших наслідків взаємної недовіри між агентствами.



За словами джерел, ЦРУ та ODNI зараз працюють переважно як дві окремі аналітичні операції.

Минулого року ЦРУ, у відповідь на тертя між двома агентствами, припинило публікувати звіти NIC про службу розповсюдження інформації у внутрішньому розвідувальному співтоваристві, яку воно контролює, ненадовго обмеживши доступ до аналітичних продуктів, повідомили джерела.

Чиновник США сказав, що звіти були приховані лише на «кілька годин» через «проблеми з обробкою».

Міжвідомчі тертя почалися невдовзі після того, як Габбард обійняла свою посаду в лютому 2025 року, повідомили чотири джерела. Серед її перших дій було встановлення жорсткішого контролю над виробництвом щоденного президентського брифінгу, повідомили джерела.

ЦРУ довго відігравало провідну роль у підготовці брифінгу.

За словами джерел, стосунки ще більше погіршилися зі створенням Групи ініціатив директора для «викорінення» ймовірної політизації розвідувального співтовариства.

Група також працювала над розсекречуванням документів, пов’язаних із вбивством колишнього президента Джона Ф. Кеннеді, а також розслідувала безпеку машин для голосування на виборах та походження COVID-19.

Критики, включаючи деяких колишніх співробітників розвідки, стверджують, що група була створена як інструмент для помсти проти ймовірних політичних ворогів Трампа.

Члени оперативної групи кілька разів наполягали на тому, щоб ЦРУ поділилися розвідувальними даними та матеріалами, необхідними для завершення розслідувань, призначених ODNI, але вважали, що їх було надано недостатньо, за словами двох осіб, обізнаних з цим питанням.

ЗВІЛЬНЕННЯ ОФІЦЕРІВ ЦРУ

У травні 2025 року Габбард звільнив двох високопоставлених офіцерів ЦРУ, які очолювали NIC.

Посадовець розвідки, який побажав залишитися анонімним для обговорення внутрішніх урядових питань, заявив, що ODNI звільнив цих двох, «тому що вони створили токсичне робоче середовище, як задокументовано в опитуванні робочої сили, і тому що вони мали історію політизації розвідки».

Посадовець не надав доказів на підтвердження цих тверджень.

Потім, у серпні, Габбард позбавила допуску до секретної інформації 37 чинних та колишніх посадовців, розкривши при цьому особу таємного офіцера ЦРУ, який служить за кордоном. Габбард звинуватила 37 осіб у політизації та витоку розвідувальних даних, але не надала доказів.

Колишні чиновники та інші звинувачували, що цей крок частково був помстою за оцінку розвідки 2017 року, яка свідчила про те, що Росія використала масштабну операцію впливу, щоб вплинути на результат президентських виборів 2016 року за Трампа.

Напруженість між ЦРУ та ODNI вийшла на перший план минулого місяця, коли офіцер ЦРУ, призначений для Групи ініціатив директорів, заявив комісії Сенату, що агентство заблокувало доступ групи до розвідувальних даних про походження COVID-19.

Цей спір спровокував розслідування офісом генерального інспектора розвідувального співтовариства, незалежного наглядового органу, що працює в ODNI, повідомили два джерела, обізнані з розслідуванням.

