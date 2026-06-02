Звичайна прогулянка кладовищем в Ітаці у штаті Нью-Йорк призвела до виявлення гігантської прихованої популяції бджіл — приблизно 5,5 мільйонів бджіл, що гніздяться на землі та під землею. Вчені вважають, що це може бути одне з найбільших скупчень бджіл, коли-небудь задокументованих, і кажуть, що ці комахи є важливими запилювачами яблуневих садів та інших культур. Бджоли, ймовірно, живуть там понад 100 років, процвітаючи в незайманому піщаному ґрунті кладовища, пише Science Daily.

Рейчел Фордайс раніше заощаджувала гроші, паркуючись на Іст-Гілл-Плаза в Ітаці та прогулюючись через кладовище Іст-Лоун дорогою на роботу в ентомологічну лабораторію Корнельського університету. Під час однієї прогулянки навесні 2022 року вона помітила щось незвичайне. Бджоли були всюди.

Вона зібрала трохи бджіл у банку та принесла їх своєму керівнику, Браяну Денфорту, професору ентомології в Корнельському коледжі сільського господарства та наук про життя.

«Вони повсюди на кладовищі», – сказала вона йому.

Комах ідентифікували як Andrena regularis, яку зазвичай називають «звичайною бджолою-рудою», – одинокий вид диких бджіл, які гніздяться під землею та допомагають запилювати сільськогосподарські культури та дикі рослини.

Це просте спостереження призвело до надзвичайного відкриття. Дослідники виявили, що на кладовищі знаходиться одне з найбільших і найстаріших відомих скупчень бджіл, що гніздяться на землі, коли-небудь задокументованих. Вчені оцінюють, що на цьому місці мешкає приблизно 5,5 мільйона окремих бджіл, зосереджених на площі 1,5 акра. За словами дослідників, це можна порівняти з більш ніж 200 вуликами медоносних бджіл і перевищує людську популяцію Манхеттена більш ніж утричі.

«Я впевнений, що у світі існують інші великі скупчення бджіл, які ми просто не ідентифікували, але з точки зору того, що є в літературі, це одне з найбільших», — сказав Стів Ходж, провідний автор дослідження, опублікованого 13 квітня в журналі Apidologie.

Чому цвинтар став бджолиним притулком

Історичні записи свідчать про те, що A. regularis був присутній на кладовищі Іст-Лоун щонайменше з початку 1900-х років. Сам цвинтар датується 1878 роком.

Вчені кажуть, що це відкриття підтверджує ідею про те, що кладовища можуть слугувати важливими притулками для біорізноманіття. Старіші кладовища, особливо в містах, вже відомі тим, що приховують рідкісні рослини, комах, птахів та ссавців.

Кевен Морс, начальник кладовища Іст-Лоун, сказав, що протягом 46 років, коли його родина допомагала керувати некомерційним кладовищем, він бачив оленів, гусей, яструбів, лисиць, койотів та незліченну кількість бджіл.

«І, звичайно, бджоли, які, за його словами, ніколи його не жалили».

«Мені просто було не зручно косити траву в певних місцях», — сказав Морс. «Є, мабуть, три чи чотири ділянки, де вони справді сильно мігрують, їх там багато».

Дослідники пояснили, що кладовища забезпечують особливо гарне середовище існування, оскільки земля мирна, рідко порушується та значною мірою не містить пестицидів.

Більшість бджіл насправді гніздяться під землею

Хоча медоносні бджоли привертають найбільшу увагу громадськості, близько 75% видів бджіл гніздяться поодинці на землі, як-от A. regularis.

«Це найпоширеніший спосіб життя для бджіл», — сказав Денфорт.

Коли Хоге почав досліджувати цей вид, він знайшов напрочуд мало доступної наукової інформації. Одне з найдетальніших посилань датується 1978 роком, що дало команді можливість краще задокументувати біологію бджоли.

Самиці A. regularis створюють підземні гнізда та відкладають яйця в камери, заповнені пилком та нектаром. Личинки розвиваються під поверхнею, перш ніж стати дорослими особинами.

«Цей вид зимує у дорослому віці, що трапляється відносно рідко, і це частково пояснює, чому вони виходять із землі так рано навесні, приурочене до цвітіння яблунь», — пояснив Хоге.

Бджоли також відвідують фруктові дерева та польові квіти, які цвітуть на початку сезону. У Нью-Йорку вони зазвичай виходять у квітні, коли денна температура починає регулярно досягати близько 70 градусів.

Сади Корнель, розташовані приблизно за третину милі від кладовища, можуть допомогти підтримувати величезну популяцію бджіл, забезпечуючи їх рясними весняними квітами. Денфорт також зазначив, що бджоли віддають перевагу піщаному ґрунту, який на кладовищі міститься у великій кількості.

Як вчені підрахували мільйони бджіл

Щоб оцінити популяцію бджіл та вивчити закономірності появи комах, дослідники використали новий метод моніторингу, що включає пастки для вильоту. Ці невеликі сітчасті намети покривають менше квадратного метра землі та спрямовують комах, що вилітають, у скляні банки.

«За допомогою цього підходу ви ловите цілу спільноту тварин, що виходять із землі», – сказав Денфорт.

Між 30 березня та 16 травня 2023 року дослідницька група розмістила 10 пасток по всьому кладовищу. Вони зібрали 3251 комаху, що представляють 16 видів бджіл, жуків та мух. A. regularis переважно переважав у зразках.

Дослідники використовували кількість бджіл, спійманих у кожній пастці, щоб розрахувати середню щільність бджіл на площі кладовища приблизно 6000 квадратних метрів. На основі цих розрахунків, оціночна загальна популяція коливалася від приблизновід 3 до 8 мільйонів бджіл, із середньою оцінкою 5,5 мільйона.

Пастки також виявили відмінності в часі появи самців і самок. Самці бджіл з’являлися першими в теплі періоди квітня, тоді як самки виходили через кілька днів.

«Самці виходять першими та чекають на самок, щоб мати найкращі можливості для спарювання та передачі своїх генів», — сказав Хоге.

Паразити бджіл та проблеми збереження

Дослідження також задокументувало паразитизм розплоду бджолами-кочівницями (або «зозулячими») (Nomada imbricata). Ці бджоли чекають, поки самки A. regularis підготують комірки з розплодом під землею, перш ніж відкласти в них власні яйця.

Після того, як личинки-кочівники вилуплюються, вони вбивають личинок бджіл-господарів та споживають запасений пилок і нектар, призначені для бджіл-руднірів.

Щоб допомогти знайти та захистити подібні місця гніздування, Денфорт та його колеги запустили глобальну громадянську наукову ініціативу, заохочуючи людей повідомляти про скупчення бджіл, що гніздяться на землі, з якими вони стикаються.

«Ці популяції величезні, і вони потребують захисту», — сказав Денфорт. «Якщо ми не збережемо місця гніздування, а хтось їх замощуватиме, ми можемо миттєво втратити 5,5 мільйона бджіл, які є важливими запилювачами».

Серед співавторів дослідження були постдокторанти Джордан Кюнеман та Кетрін Оданака, студенти бакалаврату Стів Ходж (випуск 2024 року) та Кессіді Доблер (випуск 2026 року), а також лаборант Рейчел Фордайс.

Фінансування дослідження надійшло від Центру сталого розвитку Корнелла Аткінсона, Національного наукового фонду та програми Федеральних фондів потужностей.