Баштанська окружна прокуратура пред’явила позов до Господарського суду Одеської області про стягнення із товариства надміру сплачених коштів за договором про постачання закладам освіти Казанківської громади природного газу.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

Встановлено, що між підприємством-постачальником та відділом освіти, молоді та спорту Казанківської селищної ради у 2020 році укладено договір про постачання природного газу для потреб непобутових споживачів.

Однак у подальшому між відділом освіти та товариством укладено 4 додаткові угоди, якими безпідставно змінено істотні умови договору в частині підвищення ціни за одиницю товару, чим зайво перераховано з місцевого бюджету понад 220 тис грн.

Незважаючи на те, що відділ освіти мав беззаперечне право на отримання природного газу по ціні, визначеній в укладеному сторонами основному договорі, а її подальше безпідставне підвищення призвело до порушення таких принципів публічних закупівель, як ефективність використання бюджетних коштів та їх максимальна економія, відділ освіти та Казанківська селищна рада самостійно заходів до захисту інтересів держави та повернення цих коштів не вжили.

Враховуючи наведене, з метою захисту інтересів держави, окружна прокуратура звернулась до суду з відповідним позовом.

Ухвалою суду відкрито провадження у справі, розгляд триває.

Як повідомляло Інше ТВ, Прокуратура Миколаївщини через суд вимагає повернути до бюджету понад 550 тис. грн, надмірно сплачених за газ для опалення ліцею