Завод «Прогрес», що випускає обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки, атакований та горить у тамбовському Мічурінську.

Завод уже був атакований у лютому цього року, у червні та у грудні минулого.

За інформацією ГУР на «Прогресі» виготовляють датчики МП-95, гіромотори для ракет Х-59М2 та Х-59М2А. Цей компонент використовують у датчиках кутових швидкостей.

Крім систем управління авіаційною та ракетною технікою, «Прогрес» також виробляє електротехніку цивільного призначення та обладнання для газо- та нафтопроводів.