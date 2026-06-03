Петербургський нафтовий термінал (ПНТ) — це головний нафтовий порт у Санкт-Петербурзі, розташований на території 4-го району Великого порту Санкт-Петербург. Це найбільший російський комплекс з перевалки наливних вантажів у Балтійському регіоні, пропускна здатність якого становить 12,5 млн тонн на рік.

Приймає нафтопродукти залізницею, річковим та автотранспортом, а також забезпечує експорт морем та бункеровку суден.

Атака точно не була випадковою саме сьогодні, бо з 3 по 6 червня у Санкт-Петербурзі проходить Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ). Після початку повномасштабного вторгнення він втратив статус масштабного світового майданчика, перетворившись переважно на внутрішньоросійську подію з обмеженою участю представників країн так званого «Глобального Півдня», лояльних до Кремля політиків та окремих іноземних гостей. Але Путін намагається цей форум не пропускати, тож якісь заморські гості будуть – вчора вже бачили Шредера у Петербурзі, будуть й інші.