Служба виконання судових рішень Фінляндії (Ulosottolaitos) цього року наклала арешт майже на чотири мільйони євро, які належали Росії.

Це випливає з рішення Служби виконання судових рішень, пише Yle.

Раніше Служба виконання судових рішень арештовувала переважно нерухоме майно, що належить Росії, але цього разу йдеться про грошову вимогу. Заявником, як і у попередніх арештах, виступила українська державна енергетична компанія “Нафтогаз” та її дочірні компанії. Арешти пов’язані з військовими діями Росії в Україні.

З рішення випливає, що сума у близько 3,7 мільйона євро, на яку накладений тимчасовий арешт, належить до програми співробітництва на зовнішніх кордонах ЄС, яка відбулася кілька років тому і в якій Фінляндія брала участь разом з Росією.

За даними веб-сайту Міністерства праці та економіки, яке координувало проєкт у Фінляндії, програма мала підтримувати розвиток у прикордонних регіонах між країнами.

Згідно з документом Служби виконання судових рішень, Росія встигла сплатити свою частку фінансування близько 3,7 мільйона євро до початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Гроші потрапили до Міністерства праці та економіки Фінляндії. Проєкт був припинений після початку вторгнення.

Сплачені Росією кошти залишилися в міністерстві.

Рішення про арешт діє до його відкликання.

Арешт – це запобіжний захід, який гарантує, що власник майна не зможе продати або передати своє майно далі. Арештом намагаються забезпечити позицію кредитора або особи, яка вимагає відшкодування збитків.

З 2024 року Служба виконання судових рішень Фінляндії заарештувала російського майна на суму понад 40 мільйонів євро.

На додаток до арештів у Фінляндії через суд почали стягувати з Росії компенсації за завдані нею збитки.

Так, Окружний суд Гельсінкі постановив виконати мільярдну компенсацію, яку Гаазький арбітражний суд присудив Росії сплатити у 2023 році.

Отже, Росія повинна компенсувати “Нафтогазу” збитки, які вона завдала, захопивши та знищивши майно компанії в Криму у 2014 році.

Згідно з конвенцією, кожна держава-учасниця повинна визнати арбітражне рішення обов’язковим і виконати його на своїй території, як це зараз зробила Фінляндія.

Росія оскаржила рішення в апеляційному суді.

Якщо рішення набуде законної сили, заарештовані у Фінляндії кошти російської держави сумою у понад чотири мільярди євро мають бути передані як компенсація “Нафтогазу”.

Як повідомляло Інше ТВ, Казахстан відмовився стягувати активи Газпрому на користь Нафтогазу