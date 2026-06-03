Про атаку на Кронштадт розповів колишній російський журналіст Олександр Невзоров, і він як місцевий добре розуміється на пітерській географії. Ось що він повідомив:

-Прямо зараз у Ленінградській області йде атака на місто Кронштадт – це головна база Балтійського флоту. Українські безпілотники летять у бік військового порту та суднобудівної верфі, завдаючи ударів по всій території бази.

Під прямою загрозою знищення може бути новий фрегат Б-586 “Кронштадт” та есмінець “Адмірал Левченко”, а також Кронштадтський морський завод. Очевидці повідомляють про звуки вибухів та дим, що під ударом можуть опинитися не лише самі кораблі, а й портові крани зі складами палива.

Трохи пізніше Невзоров уточнив:

-За нашими даними, на даний момент точно відомо про ураження 4 кораблів Балтійського флоту в порту Кронштадт! Можливо знищено фрегат Б-586 «Кронштадт» та есмінець “Адмірал Левченко”.

Та й Кронштадтський морський завод постраждав.