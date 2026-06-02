Уражено НПЗ “Ильский”, ЗРГК “Панцирь-С1”, корабель та інші об’єкти. Результати ураження Новошахтинського та Саратовського НПЗ

1 червня та в ніч на 2 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

Зокрема, уражено нафтопереробний завод “Ильский” в Краснодарському краї рф.

Підтверджено ураження цілі з подальшою пожежою на території заводу. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються.

НПЗ “Ильский” є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня російської федерації. Потужність переробки становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення збройних сил рф.

Також уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцирь-С1” (Видне, ТОТ АР Крим).

Крім того, уражено склад БпЛА підрозділу противника (Шахтарське Донецької обл.), а також пункти управління БпЛА окупантів у районах Устинки (Бєлгородська обл., рф), Лугового Запорізької області та Голої Пристані на Херсонщині.

Окрім того, українські воїни били по зосередженнях живої сили противника у районах Широкиного, Берестка та Комара Донецької області, Маліївки на Дніпропетровщині і Локоти (Курська обл., рф).

За результатами ракетного удару українськими крилатими ракетами “Нептун” 31 травня 2026 року по Новошахтинському НПЗ в Ростовській області рф підтверджено ураження двох установок первинної переробки нафти, АВТ-1 та АВТ-2, з подальшою пожежею на території підприємства.

Також уточнено інформацію по ЛВДС “Лазарєво” у Кіровській області рф – було пошкоджено два резервуари РВС-50000 м3 та будівлі магістральних насосних станцій.

А в результаті влучань 31 травня 2026 року по території Саратовського НПЗ підтверджено ураження установки первинної переробки нафти АВТ-6.

Серед іншого, у ніч на 1 червня уражено корабель окупантів у районі базування (Міжводне, ТОТ АР Крим). За попередньою інформацією – це судно розмагнічування. Результати уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів та примушення рф до припинення збройної агресії проти України.

Для довідки: Корабель (або судно) розмагнічування — це спеціалізоване допоміжне судно військово-морських сил, призначене для зменшення власного магнітного поля бойових кораблів. Навіщо це потрібно? Для захисту від мін. Кораблі з металевими корпусами мають власне магнітне поле, на яке реагують магнітні та індукційні міни. Розмагнічування суттєво знижує ризик їх підриву. Зниження намагніченості також потрібне для коректної роботи навігаційних магнітних компасів.

В той же час Кримський вітер пише про цей корабель таке: Як повідомив наш підписник, у ніч на 1 червня в порту “Чорноморнафтегаз” було атаковано пожежне судно “Віхрь” (IMO 8313881), яке стоїть на приколі вже 15 років. На вахті було двоє людей – один пенсіонер загинув, другий з травматичною ампутацією ступні зараз в Сімферополі в реанімації.