На Миколаївщині судитимуть агента фсб, який намагався вбити офіцера ГУР МО України

Прокурори Миколаївської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 28-річного чоловіка, який намагався вбити офіцера Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Слідством встановлено, що обвинувачений – громадянин Республіки Киргизстан, був завербований фсб у Киргизстані та підтримуючи дії і рішення держави-агресора, її спецслужб та збройних формувань, у веденні неспровокованої війни проти України, погодився виконувати злочинні завдання на шкоду безпеці України.

За інструкцією ворога агент прибув в Україну та спочатку зупинився у Первомайську на Миколаївщині. Там він придбав кілька смартфонів і SIM-карт, які регулярно змінював для конспіративного зв’язку з фсб.

Згодом він виїхав до Києва, де отримав від куратора координати схрону, з якого забрав пістолет із набоями, фото потенційної «цілі», яку мав вбити та час і місце де буде перебувати «ціль».

Наприкінці листопада 2025 року його затримали під час замаху на українського розвідника. У затриманого вилучено зброю з боєприпасами та смартфон із доказами контактів із фсб.

Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 263 КК України – закінчений замах на умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене на замовлення та за попередньою групою осіб, пособництво державі-агресору та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалось СБУ в Миколаївській області.