На Полтавщині прокурори довели вину чоловіка у зґвалтуванні двох малолітніх сестер 13 років тому. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори Полтавської окружної прокуратури у суді довели вину 57-річного мешканця Полтавського району в зґвалтуваннях двох малолітніх сестер. Його засуджено до 12 років позбавлення волі.

Злочин вдалося викрити та довести через 13 років після його вчинення.

Восени 2025 року до правоохоронців звернулася жителька Полтави, яка розповіла, що у 12-річному віці стала жертвою сексуального насильства з боку близького знайомого родини. Чоловік товаришував із її батьками та часто бував у них на дачі.

Усі ці роки жінка мовчала про пережите. Вона намагалася впоратися з травмою та працювала з психологами. Лише в дорослому віці потерпіла вирішила звернутися до правоохоронців.

Минулого року вона поїхала до чоловіка, нагадала йому про події минулого та записала розмову на мобільний телефон. Після цього звернулася із заявою до правоохоронних органів.

Під час розслідування слідчі та прокурори встановили, що потерпіла була не єдиною жертвою.

Зʼясувалося, що чоловік також зґвалтував її молодшу сестру, якій на той момент було 10 років. Крім того, він чіплявся ще до однієї сестри. Про це 9-річна дівчинка свого часу розповіла батькам, після чого родина припинила будь-яке спілкування з чоловіком.

Свою вину обвинувачений визнав лише частково та намагався виправдатися нібито «віктимною», на його думку, поведінкою потерпілих.

«У суді прокурори спростували це твердження обвинуваченого. У кримінальному праві діє беззаперечний принцип: малолітня дитина не може самостійно погодитися на стосунки, оскільки не має достатнього життєвого досвіду, щоб оцінити наслідки. Будь-яка «згода» в неповнолітньому віці – це результат маніпуляцій та використання дитячої довірливості дорослими», – зазначив керівник Полтавської окружної прокуратури Іван Сагайдачний.

Після набрання вироком законної сили відомості будуть внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.