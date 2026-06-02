Лідер соціал-демократичної партії Данії Метте Фредеріксен заявила в понеділок, що погодилася сформувати лівоцентристський коаліційний уряд, зберігаючи свою владу на тлі кризи у відносинах з президентом США Дональдом Трампом щодо майбутнього Гренландії.

Угода про формування кабінету меншості дає Фредеріксен третій поспіль термін на посаді прем’єр-міністра, що покладає край місяцям невизначеності після березневих виборів, на яких 12 партій отримали місця в парламенті Данії.

Про це повідомляє Reuters

«Я зустрічалася з Його Величністю Королем і оголосила, що уряд може бути сформований після тривалих переговорів», – сказала Фредеріксен журналістам.

Її центристська коаліція втратила більшість на голосуванні 24 березня, коли данці повстали через кризу вартості життя, хоча Соціал-демократична партія залишилася найбільшою групою в парламенті з 38 місцями зі 179, порівняно з 50.

Після більш ніж двох місяців торгів, де соціал-демократи та праві ліберали прагнули очолити новий уряд, саме 48-річна Фредеріксен заручилася необхідною підтримкою парламентських партій.

«Це урядова платформа для людей, які живуть у Данії, і для майбутніх поколінь, а також для тварин», – сказала вона.

Добробут тварин був однією з кількох головних тем, що обговорювалися під час виборчої кампанії.

За словами Фредеріксен, загальні пріоритети уряду будуть представлені у вівторок, а міністри будуть призначені в середу.

Уряд має намір негайно провести дипломатичні переговори щодо Гренландії, яку Трамп погрожував анексувати, та швидко нарощувати військову силу Данії, оскільки безпека в Європі погіршується на тлі війни Росії в Україні.

Окрім соціал-демократів, новий уряд складатиметься із соціал-лібералів, лівих зелених та центристських поміркованих, спираючись переважно на крайньо лівий Червоно-зелений альянс для отримання парламентської більшості, хоча він також може звернутися за підтримкою до інших партій шляхом окремих голосів.

Новий уряд знаменує собою зсув ліворуч для Фредеріксен, яка протягом останніх чотирьох років очолювала незвичайну коаліцію попри ліво-правий розкол зі своїми соціал-демократами, поміркованими та лібералами.