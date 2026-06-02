У ніч на 2 червня (з 18:00 1 червня), противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів.



Основний напрямок удару – Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони.



Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 729 засобів повітряного нападу – 73 ракети і 656 БпЛА різних типів:



– 8 протикорабельних ракет 3М22 “Циркон” (райони пусків – ТОТ АР Крим, Курська обл., рф);

– 33 балістичні ракети Іскандер-М (райони пуску – Брянська, Курська, Ростовська обл., ТОТ АР Крим);

– 27 крилатих ракет Х-101 (райони пусків – Вологодська обл., рф,);

– 5 крилатих ракет “Калібр” (райони пусків – акваторія Каспійського моря);

– 656 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів “Бандероль”, дронів-імітаторів типу “Пародія” (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 642 цілі – 40 ракет та 602 безпілотники різних типів:



– 11 балістичних ракет Іскандер-М;

– 26 крилатих ракет Х-101;

– 3 крилаті ракети “Калібр”;

– 602 ворожі БпЛА різних типів.



За попередньою інформацією, станом на 08.30 зафіксовано влучання 30 балістичних, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 15 локаціях.



Атака триває! В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА. Не ігноруйте тривогу.



