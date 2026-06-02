Президент США Дональд Трамп особисто звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіна з проханням, щоб той допоміг закінчити війну в Україні, повідомляє Iнтерфакс.

За словами джерел, Трамп на зустрічі в Пекіні сказав Сі Цзіньпіну, що переговори Росії та України зайшли в глухий кут. У зв’язку з цим він закликав Китай повернути Володимира Путіна за стіл переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Видання зазначає, що цей дзвінок відображав чітку потребу Вашингтона залучити Пекін до своїх зусиль із припинення війни. Причому тієї самої війни, яку Трамп зробив центральним елементов своєї зовнішньополітичної програми після повернення в Білий дім у 2025 році.