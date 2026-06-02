Колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький повернув український орден За заслуги, який він отримав у 2022 році від президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє Кореспондент.

Ціхоцький, який обіймав посаду посла Польщі в Україні у 2019-2023 роках, двічі був нагороджений українською владою. У червні 2022 року він отримав з рук президента орден За заслуги II класу, а в грудні того ж року був нагороджений Хрестом за заслуги тодішнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

У своїй заяві експосол заявив, що у зв’язку з рішеннями президента України, які “вшановують УПА та колабораціоністів німецьких нацистів”, він повернув нагороду, яку йому було присвоєно. При цьому Ціхоцький зазначив, що кожен українець, який бореться з російським загарбником, історичною брехнею та корупцією, може розраховувати на його підтримку.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування “імені Героїв УПА” Окремому центру спеціальних операцій Північ Сил спеціальних операцій ЗСУ.