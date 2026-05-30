Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 362 500 (+1 430) осіб
танків – 11 960 (+2) од.
бойових броньованих машин – 24 643 (+7) од.
артилерійських систем – 42 930 (+70) од.
РСЗВ – 1 813 (+5) од.
засоби ППО – 1 398 (+1) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 1 500 (+4) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 318 433 (+1 781) од.
крилаті ракети – 4 693 (+6) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 100 713 (+483) од.
спеціальна техніка – 4 231 (+4) од.
Дані уточнюються.