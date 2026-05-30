Питання нової угоди з Іраном залишилося невирішеним після близько двогодинної наради в ситуаційній кімнаті Білого дому за участю президента США Дональда Трампа, повідомляє The New York Times посилаючись на високопоставленого чиновника у адміністрації, пише Iнтерфакс.

За словами співрозмовника, адміністрація США вважає, що перебуває близько до досягнення домовленості, однак низка ключових питань усе ще перебуває на етапі обговорення. Зокрема, серед них – можливе розморожування коштів для іранської сторони.

“Зустріч президента Трампа в ситуаційній кімнаті тривала близько двох годин, але президент не прийняв рішення про нову угоду з Іраном”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social опублікував перелік своїх вимог до Ісламської республіки Іран для зняття блокади з Ормузської протоки та заявив, що було “досягнуто згоди щодо інших питань” та що “остаточне рішення” він прийме у п’ятницю.