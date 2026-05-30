Українські тенісистки Марта Костюк та Еліна Світоліна пробилися до 1/8 фіналу Ролан Гарросу-2026 у Франції. Проте, на жаль, інша наша представниця – Юлія Стародубцева, поступившись представниці Китаю Сію Ван, вилетіла з турніру, передає УНН.

Першою свій поєдинок у Франції розпочинала Юлія Стародубцева проти представниці Китаю – Сію Ван. Матч тривав майже дві години і завершився перемогою китаянки – 6:3 та 7:5

Паралельно свій поєдинок розпочала Марта Костюк проти швейцарки Вікторії Голубіч. Наша представниця здобула перемогу – 6:4 та 6:3.

Костюк вийшла до 1/8 фіналу турніру, де зустрінеться із представницею Польщі Ігою Свьонтек. Матч відбудеться у неділю, 31 травня, о 12:00 за Києвом.

Також інша наша представниця – Еліна Світоліна здолала німку Тамару Корпач – 6:2 та 6:3. Світоліна, як і Костюк, пробилася до 1/8 турніру, де зіграє проти переможниці пари – Пейтон Стернс – Белінда Бенчич.

Наразі у цій парі перемагає Бенчич.