Нагадаємо, як повідомляло вчора ІншеТВ, Президент Польщі Навроцький заявив, що Україні не місце в ЄС, і вимагає позбавити Зеленського ордена Білого Орла.

Такою була реакція президента Польщі на рішення президента України надати підрозділу ССО “імені Героїв УПА”. Така реакція Навроцького на українське рішення, яке стосується виключно внутрішніх справ, теж викликало реакцію всередині країни.

Український народ має право шанувати тих, хто боровся за його незалежність, – Сєнкевич

“Дивні речі відбуваються, – написав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. – У Варшаві порушили питання про позбавлення Президента України найвищої польської нагороди — Ордена Білого Орла. Це пов’язано з рішенням про вшанування пам’яті бійців УПА.

Я зараз говорю про це як мер прифронтового міста, на яке майже щоночі летять російські ракети та дрони. І саме тому хочу бути почутим.

УПА — це люди, які у 1940-х боролися за незалежну Україну в умовах, коли її ділили між імперіями, забороняли мову, знищували культуру. Це наша історія, і український народ має право шанувати тих, хто боровся за його незалежність, — як і кожен народ Європи.

Водночас у цій історії були трагічні, болючі сторінки у відносинах з Польщею, і ми про них пам’ятаємо. Пам’ять про жертв з обох боків заслуговує на повагу. Але обидві сторони вже давно обрали не повертатися до минулого як до зброї. Не випадково Україна й Польща навіть під час війни спільно працюють над тим, щоб гідно вшанувати загиблих і повернути їм імена. Цей шлях триває і він важливіший за будь-яку гучну заяву.

Хочу сказати головне. Сьогодні, коли на українські міста летять російські ракети, єдиний, хто справді радіє сварці між українцями й поляками, — це Москва. Кожна така суперечка — це подарунок Кремлю. Ми цього подарунка не зробимо.

Зеленський отримував цю нагороду від імені народу і війська — він сам про це сказав. І п’ятий рік веде країну крізь війну з підтримкою свого народу.

Польща від першого дня великої війни приймала наших людей, допомагала зброєю й відкритим серцем. Миколаїв цього не забуде, і ця вдячність залишається щирою.

Ми пам’ятаємо кожного, хто був поруч у найважчі моменти. І ця пам’ять — набагато міцніша за будь-які заяви політиків.

Навроцький – брехун і маніпулятор, – Філатов

Міський голова Дніпра Борис Філатов висловився про скандал так:

«Принагідно все ж хотів би нагадати, що у політиці не варто ховати свої внутрішні розбірки та бажання простимулювати електорат за пошуком зовнішніх ворогів. Бо ми вже й так знаємо багатьох, хто на цьому добряче зашпортався. Один Орбан чого вартий.



Тому, коли пан Навроцький заявляє, що хоче забрати у Зеленського Ордена Білого Орла, йому варто розуміти: всі більш-менш розумні люди усвідомлюють, що цю карту він розігрує не як самостійний політик, а радше як брехун і маніпулятор.



Бо коли б він був послідовним, то прагнув би забрати Орден також і у президента Ющенка. Котрий свого часу дав звання Героя України Бандері та Шухевичу.



Проте Навроцькому немає зиску цькувати Ющенка. Адже, попри всі свої заслуги перед Україною, він нині залишається поза медійним трендом.



Тож набагато «ефективніше» гадити президенту Зеленському, про якого зараз говорить увесь світ.



Безумовно, пан Навроцький може робити як собі знає.



Та все ж краще пам’ятати, як традиційний польський «шляхетний» гонор дуже часто доводив його історичну батьківщину до катастрофи.



І якщо він продовжить свої «популярні» витівки, то горе може знову прийти в його дім. Але не з України. Із росії. Хоча здається зайвим пояснювати пану Навроцькому, що без вільної України не буде й вільної Польщі. Тому замість подібних капостей краще опікуватися своїми справами.



Приміром, глянути на власну соціологію й кількість поляків, котрі готові захищати свою країну, якщо на неї нападе росія.

Бо там не вийде аж надто сподіватися на заокеанських «друзів» та новітні корейські танки».

Українофоби і шовіністи,- Ярош

Не тільки мери відреагували на скандал, командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош теж висловився з приводу заяви Навроцького:

«Я — Українець — і відверто сміюсь та зневажаю дві міжнародні дії, які потрапили мені на очі за крайні дні:



1. Реакція МЗС Ізраїля на перепоховання Голови Організації Українських Націоналістів полковника Андрія Мельника в Україні.



2. Бажання президента Польщі Навроцького забрати орден Білого Орла у президента України Зеленського, який дав назву одній з військових частин Українських Збройних Сил «імені Героїв УПА»…



Наскільки ж треба бути українофобами та шовіністами, щоб таке верзякати!



Не марно в народі кажуть: «Якщо Бог хоче когось покарати, то він забирає у нього розум»…



Геть українофобію, антисемітизм, шовінізм!»

Навроцький не наважується перетнути український кордон, – Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий вказав на ще один момент:

«Президент України Володимир Зеленський, отримуючи найвищу державну нагороду Польщі — «Орден Білого Орла» — з рук президента Анджея Дуди у 2023 році, заявив, що приймає її від імені українського народу та українського війська.



Наступник Дуди Кароль Навроцький сьогодні виступив з ініціативою позбавити Зеленського цієї нагороди. Причиною стало те, що один із підрозділів ЗСУ отримав назву «Героїв УПА».



Цікаво буде подивитися, як пан Навроцький їхатиме забирати цю нагороду в українських військових. Наразі він, наскільки відомо, не наважувався перетинати український кордон.



Війна проявляє всіх: і тих, хто безпосередньо в ній, і тих, хто спостерігає збоку».

Нагадаємо також, що у Польщі не тільки Навроцький різко засудив рішення Зеленського. Зокрема, експрезидент Польщі Лех Валенса, який підтримував Україну і самого Зеленського, теж засудив українського президента і заявив, що зніме нагрудний значок у кольорах українського прапора, який він носив із початку російського повномасштабного вторгнення.

Відреагував і польський Інститут національної пам’яті, який у своїй заяві поклав на УПА відповідальність за «геноцид на Волині й у Східній Галичині» та підкреслив, що «створення українською владою культу Української повстанської армії має викликати спротив усіх, хто пам’ятає діяльність цього формування».