Японія вперше направить офіцерів Сил самооборони до командування НАТО з координації військової допомоги та підготовки Збройних сил України. Про це повідомило японське Міністерство оборони, пише Кореспондент.

Йдеться про місію NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU), штаб якої розташований у німецькому Вісбадені. Командування було створено у липні 2024 року для координації постачання військової допомоги Україні та підготовки українських військових. Загальна кількість персоналу місії може досягати 700 осіб.

Токіо направить до Німеччини чотирьох офіцерів Сил самооборони: двох представників Сухопутних сил самооборони, а також одного офіцера від Повітряних і Морських сил самооборони. До їхніх завдань увійдуть координація постачання військової допомоги, взаємодія з країнами-партнерами та організація підготовки українських військовослужбовців.

“Це допоможе зміцнити оборонний потенціал самої Японії за рахунок вивчення досвіду України, включаючи сучасні методи ведення бойових дій, а також поглибить співпрацю між Японією та НАТО”, – йдеться у заяві японського Міноборони.