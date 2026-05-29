Російський диктатор Володимир Путін витрачає мільярди доларів на дослідження різноманітних методик у сфері боротьби зі старінням. Серед них – друк органів, використання міні-свиней та вплив наднизьких температур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

26 млрд доларів на пошуки безсмертя

За даними видання, минулого місяця російський уряд оголосив, що вчені розробляють генну терапію, спрямовану на уповільнення клітинного старіння, в рамках “Нових технологій збереження здоров’я” – ініціативи Путіна з продовження життя вартістю 26 млрд доларів.

Дослідження щодо збільшення тривалості життя очолюють дві особи, близькі до Путіна: його дочка Марія Воронцова, ендокринолог, яка курує державні генетичні програми, та фізик Михайло Ковальчук, керівник Курчатовського інституту, брат близького соратника Путіна Юрія Ковальчука, банкіра та медіаінвестора.

Які дослідження проводять російські вчені

Як повідомляє WSJ, призначені Путіним вчені зосередилися на двох ключових технологіях: біодруку (3D-друку живих тканин) і ксенотрансплантації (вирощуванні людських органів всередині міні-свиней – породи свиней, що вважається генетично сумісною з людиною).

Російські вчені стверджують, що їм вдалося здійснити біодрук людської хрящової тканини та щитоподібної залози миші, і заявляють про плани щодо заміни людських органів до 2030 року.

Аналогічні терміни обговорюються і для вирощування органів всередині свиней.

Однак, на відміну від аналогічних досліджень, що фінансуються західними мільярдерами Джеффом Безосом або Семом Альтманом, робота, яку просуває оточення Путіна, практично не отримала публікацій у рецензованих міжнародних журналах.

“Якщо немає публікацій, то немає й реальних результатів, і їхні заяви, ймовірно, слід сприймати як прагнення, якщо не сказати мрії. Ймовірно, вони кажуть Путіну те, що він хоче почути, щоб забезпечити фінансування”, – зазначив російський вчений Олександр Островський.

Водночас російський диктатор також продемонстрував відкритість до набагато менш авторитетних підходів.

Так, під час зустрічі в Кремлі у 2018 році Путін порадив тодішньому канцлеру Австрії Себастьяну Курцу спробувати кріокамеру – своєрідну зворотну сауну, де тіло піддається впливу температур до мінус 170 градусів за Фаренгейтом.

Пізніше Курц згадував своє здивування, коли Путін з ентузіазмом пояснив переваги регулярного перебування оголеним у цій крижаній камері.

WSJ зазначає, що російський диктатор надзвичайно стурбований фізичним занепадом.

Під час пандемії COVID-19 Путін запровадив складні карантинні протоколи, включаючи дезінфекційні тунелі та тривалі вимоги щодо ізоляції для відвідувачів.

Російські та західні ЗМІ також висловлювали припущення щодо косметичних процедур, оскільки зовнішність Путіна з віком помітно покращилася.

Більшість найближчих помічників і союзників Путіна також мають вік понад 70 років. При цьому Росія відрізняється одними з найвищих показників смертності у розвиненому світі.

Згідно з офіційною статистикою, середня тривалість життя чоловіків у Росії сьогодні становить близько 68 років, порівняно з приблизно 76 роками у США та понад 80 роками у більшій частині Західної Європи.

Путін хоче довголіття

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що за останні кілька років російський диктатор Володимир Путін значно збільшив фінансування проєктів із боротьби зі старінням.

У вересні минулого року під час зустрічі в Пекіні Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін обговорювали питання довголіття.

Путін запевняв, що з розвитком технологій буде можливість замінювати людські органи на нові, що має стати кроком до безсмертя.

Зі свого боку Сі Цзіньпін заявляв, що тепер у 70 років “ти ще дитина”, хоча раніше до такого віку доживали рідко.