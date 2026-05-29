Угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр засудив інцидент із російським дроном у Румунії. Водночас експрем’єр країни Віктор Орбан наголосив на необхідності “нейтралітету” Угорщини.

Зокрема, Мадяр “найрішучіше засудив” інцидент із дроном у Румунії, висловивши солідарність Угорщини з румунським народом.

“Напад російського дрона ще раз підкреслює, що єдність Європи та НАТО сьогодні важливіша, ніж будь-коли раніше”, – підкреслив він.

Водночас із публічною заявою виступив і його попередник. Орбан закликав дотримуватись “політики нейтралітету” у відповідь на російську агресію.

“Цей інцидент підкреслює той факт, що війна становить пряму загрозу для сусідніх країн”, – сказав він.

Експрем’єр Угорщини закликав нову адміністрацію в Будапешті “утриматися від будь-яких кроків у напрямку провоєнної політики, яку відстоюють деякі країни Європи”.

При цьому Орбан не висловив жодного слова засудження чи критики на адресу Росії.