Останні дні травня будуть достатньо прохолодними, не виключаються дощі. Проте вже зараз можна сказати, що тепло в Україну незабаром повернеться.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко.
Експерт розповіла, що цьогорічна весна “помахає нам красивою ручкою у прохолодній рукавичці”.
Йдеться про те, що впродовж суботи (30 травня) та неділі (31 травня) низька температура повітря очікується у більшості областей України.
Діденко уточнила, що впродовж дня – як 30, так і 31 травня – передбачається в середньому лише +12…+17°С.
При цьому дещо тепліше буде у західних областях України – близько +19…+23°С.
Найтепліше ж, за інформацією синоптика, буде на Закарпатті – до +24 градусів за Цельсієм.
Синоптик зауважила водночас, що особливо холодно буде вдень у неділю, 31 травня:
у Житомирській області;
у Київській області;
у Черкаській області;
у Вінницькій області;
у Рівненській області.
Там температура повітря становитиме лише +10…+13°С.
Впродовж вихідних днів в Україні, за словами Діденко, домінуватиме волога погода.
“Дощі періодичні – практично повсюди”, – пояснила вона.
Лише в суботу (30 травня) погода без опадів очікується у західній частині України.
Вітер буде переважно північно-західний:
30 травня – ще місцями рвучкий;
31 травня – більш спокійний (стихне).
Прогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
У Києві, згідно з інформацією фахівця, погода впродовж 30-31 травня також буде холодна. Часом – дощ.
“Денна температура повітря очікується в межах +12…+14 градусів”, – уточнила Діденко.
Водночас вона нагадала, що “холодна погода компенсується красивою зеленню, пахущою акацією”.
Насамкінець синоптик повідомила, що з початком літа – з 1 червня – в Україну прийде потепління.