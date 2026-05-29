Білоруський режим перетворив власну дипломатичну службу на розвідувальний інструмент глобального охоплення. Організація BelPol оприлюднила розслідування «Шпигуни лукашенка по всьому світу / Агенти кдб і гру під масками дипломатів», у якому задокументовано понад 100 кадрових офіцерів спецслужб, що діють під дипломатним прикриттям у чотирьох десятках держав, повідомляє СЗР України.

Завдання мережі охоплюють весь спектр від пропаганди до репресій. Серед пріоритетів, за даними розслідувачів, легітимізація лукашенка через дезінформацію та підкуп іноземних лобістів, допомога в обході санкцій, стеження за білоруською опозицією та її дискредитація. Окремий напрям, що вирізняється особливим цинізмом, полягає у виманюванні противників режиму на територію білорусі для їхнього кримінального переслідування.

Крім того, білоруські агенти виконують завдання безпосередньо в інтересах російських спецслужб. Це перетворює мінські посольства фактично на філії кремлівської розвідки.

Оперативну роботу за кордоном ведуть два відомства: управління зовнішньої розвідки центрального апарату кдб та головне розвідувальне управління генерального штабу. Агентура поділяється на три категорії: безпосередні виконавці розвідувальних і вербувальних операцій, дипломатичні кур’єри, що перевозять документи, спецтехніку та носії інформації, а також офіцери–шифрувальники.

Позиції прикриття підібрані методично. Офіцери кдб найчастіше обіймають посади першого і другого секретарів та радників посольств. Офіцери гру зосереджені переважно на посадах аташе з питань оборони та помічника військового аташе, хоча нерідко використовують і цивільні посади, не пов’язані з військовим напрямом. За даними BelPol, гру останнім часом діє зухваліше, ніж кдб, і вже понад 15 років залучене до політичних репресій.

Особливу категорію становлять так звані напівлегальні агенти: офіційно вони відповідають за безпеку посольства й підтримують відкриті контакти з правоохоронними органами країни перебування. Таке прикриття дає змогу вести оперативну роботу практично відкрито. До розвідувальної діяльності залучають також дружин «дипломатів»: вони можуть вести спостереження, збирати інформацію про певних осіб та здійснювати контрспостереження під час оперативних акцій.

Пріоритетними напрямами для мінської розвідки є країни Європи, особливо сусідні, США та Азія. Проте найбільшою за чисельністю шпигунською мережею серед усіх закордонних представництв білорусі є мережа на росії, що охоплює не лише москву, а й усі міста, де є консульства та відділення посольства.