Трава між швами тротуарної плитки псує вигляд навіть доглянутого подвір’я, адже після видалення знову з’являється вже за кілька днів. Але простим домашнім розчином можна надовго стримати ріст небажаної рослинності, пише РадіоКлуб.

Щілини між тротуарною плиткою – ідеальне місце для росту трави. У них накопичуються пил, волога, залишки ґрунту. Вітром заносить насіння рослин, яке проростає. Навіть якщо висмикнути траву вручну, частина коріння зазвичай залишається під покриттям, через що вона швидко проростає знову. Втім, є спосіб зупинити цей процес.

Домашній засіб проти трави

Для його приготування знадобляться прості компоненти:

100 мл оцтової есенції

300 мл води

50 г кухонної солі

2 столові ложки відбілювача з хлором.

Усі інгредієнти змішують у зручній ємності до повного розчинення солі. Останнім вливають відбілювач.

Такий склад створює агресивне середовище, яке допомагає висушити траву разом із корінням.

Найкращий час для боротьби з травою

Найкраще проводити процедуру ввечері у суху та безвітряну погоду. За ніч розчин встигає проникнути глибоко у шви між плиткою й подіяти ефективніше.

Наносити суміш можна пульверизатором, лійкою прямо у щілини, пензлем для точкової обробки.

Важливо стежити, щоб засіб не потрапляв на газон, клумби чи овочеві грядки, адже він може пошкодити інші рослини.

Як діє засіб

Уже наступного дня трава почне жовтіти та висихати. Після цього залишки легко прибрати жорсткою щіткою або змести віником.

Фахівці радять не додавати такі рослинні відходи до компосту через вміст солі та хлору. Їх краще викинути разом із побутовим сміттям.

Як зберегти доріжки доглянутими

Щоб трава між плиткою з’являлася рідше, регулярно підмітайте доріжки і не залишайте у швах землю й мокре листя.

Час від часу слід промивати плитку водою.

І обов’язково потрібно робить профілактичну обробку на початку сезону.

Такий догляд допоможе надовго зберегти доріжки охайними та значно скоротить час на боротьбу з бур’янами.