НАБУ та САП викрили посадовця Державної прикордонної служби України та власника приватної компанії з виробництва безпілотників на вимаганні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

У серпні 2025 року одна з військових частин ДПСУ ініціювала закупівлю партії безпілотних авіаційних комплексів. До участі у переговорній процедурі допустили приватне товариство, яке пропонувало поставити необхідну продукцію за 825 млн грн.

Під час проведення закупівлі на зв’язок із директором цього товариства вийшов власник іншої фірми, що виробляла БпЛА. Посилаючись на нібито попередні домовленості з Адміністрацією ДПСУ, він просив не знижувати ціну на безпілотники, оскільки переможцем мала стати його компанія.

Втім, директор товариства надав оновлену комерційну пропозицію зі зниженою вартістю дронів, завдяки чому його компанія здобула перемогу.

Зрозумівши, що попередній план зірвано, власник компанії-конкурентки за змовою з прикордонниками почав вимагати у переможця закупівлі неправомірну вигоду. Він повідомив, що для безпроблемного укладення договору та подальшого приймання техніки службовими особами ДПСУ необхідно сплатити 1 млн дол. США. Цю суму планував розділити між собою та посадовцями прикордонної служби.

Для остаточного переконання директора товариства в необхідності надати хабар йому організували телефонну розмову з представником ДПСУ, під час якої той повідомив, що всі вимоги висуваються за погодженням із Адміністрацією відомства.