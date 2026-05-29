Президент Румунії Нікушор Дан оголосив про жорсткі дипломатичні заходи за підсумками екстреного засідання Вищої ради національної оборони (CSAT).

Рішення про закриття російського консульства в Констанці та видворення посла РФ було ухвалене після того, як російський безпілотник «Герань-2», що летів у складі «рою» з 43 дронів для атаки на Україну, влучив у житловий будинок у румунському місті Галац, повідомляє Kyiv Post.

Про це повідомляє Romania Journal

Очільник держави озвучив перелік жорстких дипломатичних та безпекових заходів за результатами термінового засідання Вищої ради національної оборони країни (CSAT), яке він скликав відразу після нічної атаки із застосуванням російського БпЛА типу «Герань-2».

Нікушор Дан чітко дав зрозуміти, що Румунія покладає всю провину за цей небезпечний інцидент виключно на Російську Федерацію.

Президент підкреслив, що нічні події, які призвели до травмування двох румунських громадян, є вкрай серйозними, і наголосив, що повна відповідальність за це лежить на Росії.

Він також офіційно підтвердив, що керівника російського консульства в Констанці оголошено персоною нон грата, а саму дипломатичну місію буде повністю закрито.

Унаслідок цього рішення присутність Москви в Румунії обмежиться лише безпосередньо посольством РФ у Бухаресті та відповідним консульським відділом, який працює при ньому.

Крім того, він жорстко засудив окремих румунських політиків, які намагалися применшити провину РФ у цій події.

За інформацією британської газети The Guardian, реакція Кремля на дипломатичний демарш президента Румунії була миттєвою: російська сторона пообіцяла озвучити свої дзеркальні заходи найближчим часом.