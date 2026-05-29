Іноземні компанії не готові інвестувати в російський ринок. Це пов’язано, перш за все, з падінням споживчого попиту.

За перші п’ять місяців 2026 року на російський ринок не вийшов жоден новий іноземний бренд. Це вперше з початку повномасштабної війни проти України, пише Кореспондент.

За аналогічний період 2022 року у Росії почали працювати 16 міжнародних брендів, тоді як у 2025 році – лише дев’ять. Більше того, кількість нових іноземних гравців на російському ринку вже різко скоротилася: якщо у 2024 році стаціонарні магазини відкрили 24 бренди, то до кінця 2025 року – лише 12. Серед них іспанський ювелірний бренд Pdpaola, білоруський виробник одягу Mua та італійський бренд Kappa.

Водночас, з початку 2026 року Росію покинули щонайменше сім міжнародних брендів, зокрема турецькі Les Benjamins та Karaca Home, а також казахстанська Gaissina. Решта компаній обирають обережну стратегію в поточних економічних умовах та розвиваються через маркетплейси, локальних дистриб’юторів або нішеві формати.

Іноземні бренди наразі не готові інвестувати в російський ринок. Це пов’язано, перш за все, з падінням споживчого попиту. За даними Росстату, індекс споживчої довіри в першому кварталі 2026 року знизився на 1 процентний пункт порівняно з попереднім кварталом, до мінус 12%.

На цьому тлі знижується відвідуваність торгових центрів. Так, відвідуваність ТЦ у січні-квітні була на 2% меншою, ніж у попередньому році. До кінця 2025 року вона зменшилась на 3% у річному обчисленні. Порівняно з докризовим 2019 роком відвідуваність торгових центрів впала на 25-26%.

Російські рітейлери також почали масово закривати магазини через зниження продажів. Ця тенденція почалася у 2025 році та посилилася цього року. Раніше Центральний банк РФ відзначав перехід росіян до режиму жорсткої економії.

Нагадаємо, найбільші продовольчі рітейлери Росії у першому кварталі 2026 року вперше за шість років зіткнулися з падінням відвідуваності. “Перші дзвіночки” для роздрібних мереж продзвеніли ще торік, коли росіяни почали переходити в режим економії.