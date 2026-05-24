Одразу зазначимо, що офіційне мовчання з цього приводу відверто дратує. Бо з вечора градус очікувань був піднятий до максимума. Вночі моніторингові канали рознесли відео про нібито атаку “орєшніком” на Білу Церкву, які опублікувала не тільки ТГ-канали, але й офіційні ЗМІ.

Поки що про можливу атаку написав тільки Монітор.

-По «Орєшніку», як і в попередні рази, можна сказати, що у неядерному спорядженні він залишається дороговартісною системою доставки 36 болванок. Головне в «Орєшніку» у такому виконанні — не сам ударний потенціал, а все, що створюється навколо нього — розмови, погрози, анонси, закриття посольств. Він є передусім інструментом погроз і “політичних заяв”.

Якщо інформація підтвердиться, це може бути третє застосування “орєшніка” проти України. Вперше таку зброю окупанти використали під час удару по Дніпру у листопаді 2024 року, вдруге — під час атаки на Львівщину у січні 2026-го.