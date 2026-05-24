У столиці Сербії Белграді проходить 19-й Міжнародний фестиваль документального кіно Beldocs — один із найбільших фестивалів документального кіно Європи та Балкан. У програмі цьогорічного форуму представлено понад 100 документальних фільмів, короткометражних робіт, VR-проєктів та інтерактивних форматів у 15 програмних секціях, повідомляє Iнтерфакс.

“Особливе місце в програмі цьогорічного Beldocs посідають фільми з України та стрічки, присвячені війні, еміграції, ідентичності та історичній пам’яті”, – йдеться у повідомленні.

Фестиваль цього року відкрила стрічка Yugo Goes To America — ностальгічний документальний road movie про дружбу та культовий югославський автомобіль Yugo.

Серед українських робіт у програмі — фільм “Останній Прометей Донбасу” українського режисера Антона Штуки. Стрічка розповідає про місто Курахове та працівників електростанції, які після початку повномасштабної війни продовжують підтримувати її роботу під постійною загрозою обстрілів. Сербська прем’єра картини відбудеться 23 травня у Культурному центрі Белграда, після показу запланована зустріч із режисером.

Також українська тема представлена фільмом Militantropos режисерів Єлизавети Сміт, Аліни Горлової та Симона Мозгового. За описом фестивалю, стрічка досліджує стан людини в умовах війни та показує, як війна змінює повсякденне життя. Сербський показ запланований на 25 травня.

У міжнародній конкурсній програмі також представлені фільми Imago французького режисера Дені Умара Піцаєва та «Пісня без дому» режисера Раті Цителадзе — спільне виробництво Грузії та США.

Крім того, у програму включено документальний фільм “Армія пекла” режисера Річарда Роулі про діяльність ПВК «Вагнер», Євгена Пригожина та міжнародну мережу структур, пов’язаних із найманськими операціями.

Фестиваль Beldocs проводиться у Белграді з 2008 року та за цей час став однією з головних платформ документального кіно в Сербії та на Західних Балканах. У 2026 році програма включає понад 100 фільмів і проєктів із понад 20 країн світу.