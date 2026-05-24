Унаслідок чергової російської атаки на території Київської області зафіксовано пошкодження житлових будинків, складських та господарчих споруд, а також займання у кількох районах області. На місцях працювали підрозділи ДСНС.
Білоцерківський район
У місті Біла Церква виникла пожежа у гаражному кооперативі. Горіли три гаражі.
Броварський район
У селі Пухівка зафіксовано падіння уламків БпЛА на відкриту територію. Попередньо без постраждалих та значних руйнувань.
Вишгородський район
У місті Вишгород зафіксовано влучання багатоповерховий житловий будинок. До ліквідації наслідків залучено рятувальників та техніку ДСНС.
Фастівський район
У селі Новосілки пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок.
У селі Тарасівка внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок.
У селі Віта-Поштова виникла пожежа у двох приватних житлових будинках.
У селі Нове пошкоджено приватний житловий будинок.
Бучанський район
У селі Горенка пошкоджено логістичний центр.
У місті Вишневе внаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Пожежу локалізовано та ліквідовано на площі 100 кв. м.
У селі Білогородка пошкоджено складське приміщення.
У селі Крюківщина пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. До ліквідації наслідків залучено підрозділи ДСНС та місцеві пожежні команди.
Бориспільський район
У місті Бориспіль внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю приватної сауни. Після прибуття рятувальників займання не виявлено.