Унаслідок чергової російської атаки на території Київської області зафіксовано пошкодження житлових будинків, складських та господарчих споруд, а також займання у кількох районах області. На місцях працювали підрозділи ДСНС.

Білоцерківський район

У місті Біла Церква виникла пожежа у гаражному кооперативі. Горіли три гаражі.

Броварський район

У селі Пухівка зафіксовано падіння уламків БпЛА на відкриту територію. Попередньо без постраждалих та значних руйнувань.

Вишгородський район

У місті Вишгород зафіксовано влучання багатоповерховий житловий будинок. До ліквідації наслідків залучено рятувальників та техніку ДСНС.

Фастівський район

У селі Новосілки пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок.

У селі Тарасівка внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок.

У селі Віта-Поштова виникла пожежа у двох приватних житлових будинках.

У селі Нове пошкоджено приватний житловий будинок.

Бучанський район

У селі Горенка пошкоджено логістичний центр.

У місті Вишневе внаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Пожежу локалізовано та ліквідовано на площі 100 кв. м.

У селі Білогородка пошкоджено складське приміщення.

У селі Крюківщина пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. До ліквідації наслідків залучено підрозділи ДСНС та місцеві пожежні команди.

Бориспільський район

У місті Бориспіль внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю приватної сауни. Після прибуття рятувальників займання не виявлено.