Секретна служба США повідомила, що людина, яка в суботу відкрила вогонь по контрольно-пропускному пункту Білого дому, загинула – її застрелили офіцери, які відкрили вогонь у відповідь. Це був третій випадок стрілянини поблизу президента Дональда Трампа за останній місяць, повідомляє Politico.

Правоохоронні органи повідомили в попередній заяві, опублікованій на X, що особа в районі 17-ї вулиці та Пенсільванія-авеню «витягла зброю зі своєї сумки» невдовзі після 18:00 за східним часом і почала стріляти. Офіцери відкрили вогонь у відповідь, влучивши в підозрюваного, якого доставили до лікарні, де він пізніше помер, повідомила Секретна служба.

Підозрюваного було ідентифіковано як 21-річного Насіра Беста, повідомив представник правоохоронних органів, який говорив на умовах анонімності, оскільки вони не мали права обговорювати розслідування.

Це вже третій випадок за останній місяць, коли стрілянина спалахнула поблизу президента після інцидентів на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у квітні та біля Монумента Вашингтона на початку травня.

У суботу також було поранено перехожого, але представник правоохоронних органів заявив, що незрозуміло, чи була ця людина вражена першими кулями підозрюваного, чи тими, що були випущені пізніше офіцерами.

Секретна служба заявила, що жоден з її офіцерів не постраждав, і що Трамп, який на той час перебував у Білому домі, не «зазнав поранень».

Журналісти, які працювали в Білому домі в суботу ввечері, повідомили, що чули серію пострілів, і їм було наказано шукати сховища в кімнаті для брифінгів для преси.

У дописі в соціальних мережах директор ФБР Каш Патель сказав, що офіцери реагують на постріли, і сказав, що він «інформуватиме громадськість, як тільки зможе».

Сліди стрілянини були видні на тротуарі поруч із комплексом Білого дому, де жовта стрічка місця злочину звивалася по тротуару, а офіцери Секретної служби США розмістили на землі десятки помаранчевих маркерів доказів. Також було видно медичне приладдя, включаючи те, що виглядало як фіолетові хірургічні рукавички та набори, які зазвичай використовуються працівниками швидкої медичної допомоги.

У дописі, поширеному на X, старший кореспондент ABC News у Білому домі Селіна Ван поділилася вражаючим відео моменту, коли, за її словами, вона почула щось, що «звучало як десятки пострілів», і сховалася. Написавши, що вона виконувала рутинне завдання, яке репортери Білого дому виконують щодня — знімала себе на мобільний телефон для допису в соціальних мережах, — відео Ван показує, як вона кілька секунд говорить про заяви Трампа, зроблені раніше в суботу, щодо потенційної угоди з Іраном.

Коли на задньому плані чути звуки пострілів, очі Ван розширюються, і вона ховається в медіа-наметі, який є одним із тих, що розташовані вздовж під’їзної дороги Білого дому, де телеведучі знімають свої репортажі. Станом на вечір суботи відео Ван поширювали тисячі разів на X і переглянули щонайменше 3 мільйони разів.

Департамент столичної поліції повідомив на своєму акаунті X, що Секретна служба працює на місці події та застерігає людей уникати цього району. Місце події знаходиться поблизу місця, де озброєний чоловік у листопаді минулого року влаштував засідку на двох військовослужбовців Національної гвардії Західної Вірджинії.

20-річна спеціалістка армії США Сара Бекстром померла від отриманих ран. Ендрю Вулф, якому тоді було 24 роки, був тяжко поранений. Рахманулла Лаканвал був звинувачений у цьому інциденті.

Стрілянина в суботу сталася майже через місяць після того, що, за словами правоохоронних органів, було спробою вбивства президента 25 квітня, коли він був присутній на щорічній вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у вашингтонському готелі. Коул Томас Аллен з Торранса, Каліфорнія, нещодавно не визнав себе винним у звинуваченнях у спробі вбивства Трампа та залишається під вартою федерального уряду.

Після цього інциденту співробітники Секретної служби застрелили підозрюваного, який, за їхніми словами, стріляв у офіцерів біля Монумента Вашингтона, також поблизу Білого дому. Майклу Марксу, 45 років, з Мідленда, штат Техас, було пред’явлено звинувачення у скарзі, поданій до окружного суду США у зв’язку зі стріляниною 4 травня. У цьому інциденті був поранений підліток-очевидець.